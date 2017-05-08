تعليم الرياض وأيامى للأرامل والمطلقات يحتفيان بالفائزات في جائزة أيامى

تواصل – هياء الدكان:

برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز أقيم حفل حنون لجائزة أيامى (الاحتواء مهمتي) وإعلان المدارس ألفائزة وتكريم المتعاونات في مشروع الاحتواء من منسوبات إدارة تعليم الرياض على مستوى المنطقة بقاعة حياة للاحتفالات.

وطرحت الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات ” أيامى” مشروع “الاحتواء مهمتي” تفعيلاً لمذكرة التفاهم بينها وبين إدارة التعليم بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة توجيه وإرشاد الطالبات، متضمنة عدة مسارات توعوية وتثقيفية، وتدريب وتأهيل، و”جائزة أيامى للاحتواء”.

ويأتي هذا المشروع تحقيقاً لأهداف الجمعية وفي مقدمتها تقديم الرعاية والخدمات النوعية للأرامل والمطلقات في منطقتها دون ربح، إذ تعد الجمعية من الجمعيات الحديثة في المجتمع وتسير بخطى ثابتة ورائدة وسريعة.

كما تأتي الجائزة بدعم من الجمعية وأحد رجال الأعمال بينما التدريب تم دعمه من مؤسسة الملك خالد، وقد أثمرت الشراكة عن تدريب 601 من الموظفات الأرامل والمطلقات والقائدات ببرنامج (استراتيجيات حل مشكلات العنف وتدني التحصي الدراسي) وتدريب المرشدات الطلابيات بحقيبتين تدريبيتين وهي (استراتيجيات متقدمة لحل المشكلات الحرجة) عدد المتدربات عليها ٦٦٦متدربة و( المقابلة الإرشادية وتهيئة بيئتها) بعدد ٦٢٥ متدربة.

وكانت نتيجة المسابقة على النحو التالي:

المركز الأول المرحلة الثانوية مقدار الجائزة 20 ألفاً

المدرسة الثانوية التاسعة.

المركز الثاني المرحلة الثانوية مقدار الجائزة 15 ألفاً

ثانوية العيينة.

المركز الثالث المرحلة الثانوية مقدار الجائزة 10 آلاف الثانوية 81.

المركز الأول المرحلة المتوسطة مقدار الجائزة 20 ألفاً

المتوسطة 159.

المركز الثاني المرحلة المتوسطة مقدار الجائزة 15 ألفاً

متوسطة التربية النموذجية بالريان.

المركز الثالث المرحلة المتوسطة مقدار الجائزة 10 آلاف

متوسطة فاطمة بنت أسد.

المركز الأول المرحلة الابتدائية مقدار الجائزة 20 ألفاً

الابتدائية الثانية بالعيينة.

المركز الثاني المرحلة الابتدائية مقدار الجائزة 15 ألفاً 238 وتحفيظ القرآن 24.

المركز الثالث المرحلة الابتدائية مقدار الجائزة 10 آلاف الابتدائية 47.

وقدمت إدارة توجيه وإرشاد الطالبات جزيل الشكر والامتنان لمنسوبات جمعية أيامى على هذا الحفل الرائع وعلى التكريم والدعم، سائلين الله لهم مزيداً من التوفيق.