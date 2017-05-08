 مختص: آبل قد تستحوذ على «ديزني وتسلا ونتفليكس» | صحيفة تواصل الالكترونية

مختص: آبل قد تستحوذ على «ديزني وتسلا ونتفليكس»

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مختص: آبل قد تستحوذ على «ديزني وتسلا ونتفليكس»

تواصل – وكالات:

الكل يعلم أن آبل لديها سيولة ضخمة من النقود، مما جعل المحللين يبحثون فيما قد تقوم به الشركة من خطوات مقبلة من عمليات الاستحواذ.

ويرى المحلل جيم سوفا من شركة سيتي جروب أن هناك سبعة أسماء كبيرة في قطاع التكنولوجيا هم على رأس القائمة، وخصّ بالذكر منهم تسلا، ونتفليكس، وديزني.

جدير بالذكر أن آبل تمتلك 90% من احتياطياتها الأجنبية المودعة، لكن قانون الضرائب الجديد سيسمح لها بإعادة أموالها دون خسارة كبيرة، وتم تقدير المبلغ الذي ستتمكن آبل من الحصول عليه وكان نحو 220 مليار دولار.

وقال المحلل إن السماح للشركات الأمريكية بإعادة أموالها من الخارج بضرائبٍ أقل قد يجعل أبل تحتاج لاستثماره في عمليات استحواذ محتملة.

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