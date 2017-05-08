شاهد.. رد فعل شاب ياباني أثناء زيارته «الروضة الشريفة» لأول مرة بعد إسلامه

تواصل ـ بدر العبد الرحمن:

انهمرت دموع مهندس كمبيوتر ياباني يدعى “يوشينو سان”، بعد إسلامه ودخوله الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وتشرفه بالسلام على النبي وصاحبيه أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما-.

وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب الياباني الذي جاء ضمن ضيوف المجموعة التاسعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة.

وأكد مترجمه، أن “يوشينو سان”، قال إن التشرُّف بالسلام والصلاة في روضة من رياض الجنة هي من المنن العظيمة عليه، مقدما شكره لخادم الحرمين على المكرمة الملكية بقبوله ضمن برنامج الاستضافة للعمرة والزيارة حيث هذه الزيارة الأولى له عقب دخوله الإسلام.

وأعرب عن حزنه الشديد على جَده وجَدته اللذين ماتا دون تذوق حلاوة الإيمان والإسلام، وتمنى أن يشرح الله صدر والديه للدخول فيه، داعيا جميع المسلمين بالدعاء لهما باعتناقه.

وبلغت المجموعة التاسعة من ضيوف خادم الحرمين نحو (230) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة في (11) دولة آسيوية وإفريقية، والذين كان قد صدر أمر ملكي باستضافتهم لأداء مناسك العمرة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.