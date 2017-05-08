ضح 64 ألف طن من حَبْحَب وادي الدواسر في السوق المحلي (صور)

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بدأ مزارعو محافظة وادي الدواسر في تسويق إنتاج‏ مزارعهم من ثمار “الحبحب” بوافر إنتاج‏ تجاوز 64 ألف طن زرعت على مساحة بلغت أكثر من 1600 هكتار من الأراضي الزراعية، حسبما أفاد مدير عام الزراعة في المحافظة المهندس محمد بن سعد بن ذيب.

من جانبه، أوضح كبير مسوقي الحبحب في الوادي محمد بن فيصل آل عثيمين أن بواكير المنتج بدأت الأسبوع الماضي، ويرد للسوق 300 مركبة تحمل كل مركبة ما بين 140 إلى 170 حبحبة بحسب الحجم، وتتراوح سعر المركبة الواحدة ما بين الــ 2600 ريال إلى 2200 ريال.

وأشار إلى أنه مع مطلع هذا الأسبوع ارتفع عدد المركبات القادمة لسوق الوادي إلى ما يزيد على 500 مركبة، فيما بدأت الأسعار بالانخفاض إلى ما بين 1800 ريال إلى 1200 ريال للمركبة، متوقعاً انخفاض الأسعار الأسبوع المقبل مع توفر كميات أكبر من الإنتاج.

وأفاد الفني زراعي عبدالله بن مبارك آل غانم المتخصص في إنتاج‏ النبات أن خبرات مزارعي المحافظة بدأت تزداد عام بعد آخر، وهو ما شكل نجاح زراعة الحبحب هذا العام بعد توفيق الله، ومن أهم هذه الخبرات الزراعة في الأراضي الخصبة جيدة الصرف أو الأراضي الرملية الخصبة إذا ما اعتنى بالتسميد العضوي والكيماوي، وهو ما يؤدي إلى قوة نمو النبات وجودة المحصول كما ونوعا وقلة انتشار الأمراض الفطرية.

وأرجع آل غانم التسويق المبكر هذا العام لمحصول الحبحب إلى الزراعة المبكرة في فصل الشتاء باستخدام الأنفاق البلاستيكية، وهي عبارة عن أقواس من السلك المجلفن بقطر 5 ملليمترات وطول 2 متر، وتغرس بطول المصاطب على أبعاد 1.5 متر، ثم يفرد البلاستيك (سمك 60 ميكروناً) فوقها ويثبت من جميع الجوانب بالترديم بالتربة أو الرمل وتعمل فتحات للتهوية بتقدم النباتات في العمر، وعند بدأ التزهير وتحسن الجو يبدأ في رفع الغطاء البلاستيك تدريجياً إلى أن يتم الاستغناء عنه تماماً عند بداية التزهير.

وأضاف آل غانم: إن المجموع الخضري إذا تعرض لظروف غير ملائمة مثل الصقيع أو ارتفاع درجات الحرارة، فإنه يعتمد على التسميد الأزوتي في صورة يوريا حتى تتحسن الحالة ثم يرجع إلى برنامج التسميد العادي، كما أنه إذا تعرض المجموع الجذري إلى أضرار مثل التعفن أو الإصابة بالديدان والنيماتودا أو زيادة الملوحة فإنه يجب الاعتماد أساساً على التغذية الورقية بالرش بأحد مركبات الأسمدة الورقية.

وأثبتت الكثير من الدراسات الحديثة والأبحاث العلمية أن للحبحب فوائد جمّة لصحة الإنسان – بإذن الله – منها كما يقول المتخصص في التغذية عبدالرحمن ناصر الدوسري إنه يقلل ترسّب حمض البوليك في الدم، مبيناً أن مادة “الليكوبين” الموجودة في الحبب تعد من أهم مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان.

ويحتوي كل 100 غرام من الحبحب الأحمر على 90% من الماء، و10 غرامات من السكر، ونصف غرام من البروتين، و7 مليغرامات دهون، و9 مليغرامات كالسيوم، و5 مليغرامات من فيتامين A، و10 مليغرامات فيتامين C، و30 مليغراماً من الحديد، و3 مليغرامات من الصوديوم، و10 مليغرامات مغنيسيوم، و15 مليغراماً فسفور، و15 مليغراماً بوتاسيوم. كما أن المائة غرام الموجودة في الحبحب تعطي الجسم 50 سعراً حرارياً، بالإضافة إلى أن بذور البطيخ غنية بالبروتينات عالية الفائدة إذ تحتوي 30 مليغراماً في الــ 10 غرامات من البذور على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة والجيدة الفائدة غذائياً وخصوصاً المسمى أوميجا المساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.