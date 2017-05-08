حزام وقائي حول المنطقة المركزية بمكة لمكافحة حمى الضنك

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قرّرت اللجنة التنفيذية لمكافحة حمى الضنك بمكة المكرمة، عمل حزام وقائي حول المنطقة المركزية خلال شهر رمضان المبارك المقبل، بمشاركة 18 مشرفاً ميدانياً و49 مراقباً ميدانياً و228 فني مكافحة منزلية مدعمين بأكثر من 49 سيارة مكافحة منزلية و47 سيارة رش فراغي بهدف إيجاد بيئة آمنة وصحية لسكان المنطقة وقاصدي بيت الله الحرام.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، برئاسة مساعد وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات مهدي بن عبدالرحمن بهادر، سير عمل مكافحة حمى الضنك في الفترة الحالية علاوة على استعراض الخطط المعدة لهذا الجانب خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

وبيّن مساعد مدير عام النظافة للإصحاح البيئي المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث، أنه سيتم تكثيف عمليات الرش والمكافحة في المنطقة المركزية خلال هذه الشهر إلى جانب تعزيز عمليات المسح الميداني بمتابعة مستمرة من وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط.

ومن جانبه أوضح مشرف مشروع المكافحة المنزلية للبعوض الناقل لحمى الضنك بالإدارة العامة للنظافة المهندس محمد بن سمير سمان، أن الحملة أسفرت خلال الفترة الماضية عن المرور على 1145 وحدة سكنية في محافظة بحرة المجاهدين الشمالية والجنوبية وبحرة العامودي و20 مسجداً و55 عمارة و32 مستنقع مياه راكدة و40 حوشاً و4 مدارس حكومية، استهلك خلالها 47040 لتر مبيد حشري بمشاركة 96 فرقة مدعمة بـ 480 فنياً و96 جهاز رذاذ 96 جهاز ضباب و48 سيارة رش إلى و40 ميكروجين، لافتاً الانتباه إلى أنه تم رصد 121 بؤرة لبعوض حمى الضنك منها 36 بنسبة 30 %.

وأفاد أنه تم تنفيذ الحملة في منطقة حداء بمشاركة 72 فرقة و360 فنياً و72 جهاز رذاذ و72 جهاز ضباب، إضافة إلى أجهزة الرش الفراغي و36 جهاز رش إلى و30 ميكروجين و24 جهاز ضباب.

ودعا أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار من جهته، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية بالسماح لهم في رش أماكن توالد البعوض والتخلص من جميع الأدوات والمعدات التي تتسبب في تكاثرها.