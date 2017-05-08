احذر.. 76 تطبيقاً على منصة iOS تسمح بتسريب البيانات

تواصل – وكالات:

كشفت المجموعة الأمنية “سودو” أن هناك ما لا يقل عن 76 تطبيقًا على منصة iOS تعرضت لهجمات اختراق، منهم تطبيقات مصرفية وطبية، ويمكن التحايل عليها من قبل المقرصنين لسرقة البيانات الشخصية لمستخدميها.

وما جعل المشكلة تتفاقم هو أن أبل على علمٍ بالمشكلة منذ ثلاثة أشهرٍ مضت، تحديدًا في فبراير الماضي، من دون أن تجبر المطورين على إصلاح تلك الثغرات.

وتبيَّن أن بعض مطوري أبل حصلوا على إشعارات بذلك ليمضوا قدمًا في إصلاح تطبيقاتهم، إلا أنه اتضح أن البعض منهم فقط قام بتلك الخطوة، في حين العديد من المطورين الآخرين لم يقوموا بذلك.

ومن التطبيقات التي يمكن اختراقها متصفح دولفين، وتطبيق قياس مستوى السكر Diabetes in Check، وكذلك تطبيق التصويت Indiana.

ولم يتم استغلال الثغرة الأمنية بشكل إجرامي حتى تلك اللحظة، لكن ذلك ليس ذريعة للمطورين بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من سد العيوب البرمجية بتطبيقاتهم، ومن الحلول المقترحة لحين إنهاء تلك المشكلة هي استخدام شبكة المحمول بدلًا من الاتصال اللاسلكي.