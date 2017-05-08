نصف ساعة من التمارين الأسبوعية للتخلص من ترهل العضلات

تواصل ـ وكالات:

قال البروفيسور إنجو فروبوزه من الجامعة الرياضية بمدينة كولن الألمانية، إنه يمكن السيطرة على مشكلة ترهل الذراعين للمرأة، من خلال نصف ساعة من التمارين الأسبوعية مع الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن.

وأضاف البروفيسور الألماني، أنه يمكن أداء التمارين الرياضية ثلاث مرات لمدة عشر دقائق في الحصة التدريبية الواحدة، من أجل تحقيق نتائج واضحة، ويمكن للمبتدئين الاقتصار على اثنين من التمرينات أو ثلاثة في الحصة التدريبية، ولكي لا تعتاد العضلات على محفزات الإجهاد بسرعة كبيرة، فإنه ينبغي التنويع ما بين التدريبات كل أسبوعين أو ثلاثة، وبالتالي لن يكون التدريب أكثر فعالية فحسب، بل إنه سيكون أكثر تنوعا.

ولفت فروبوزه، الأنظار إلى أن هناك خطأً شائعاً عند تدريب الذراعين؛ حيث ينصب اهتمام الكثيرين على تدريب العضلة ذات الرأسين فقط، ولكن ينبغي تدريب العضلات ثلاثية الرؤوس والكتفين، حتى تبدو العضلات متناسقة.

ولكي تظهر نتائج التدريب بوضوح، لابد من تناول نسبة معتدلة من الدهون، مع اتباع نظام غذائي متوازن، والاهتمام بالأطعمة الغنية بالبروتين من أجل تجديد العضلات، من خلال تناول الأسماك والدواجن والبيض والبقوليات ومنتجات الصويا.