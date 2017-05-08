«نيويورك تايمز»: خسارة حاكم جاكرتا النصراني تُظهر زيادة قوة الإسلاميين

تواصل – سامر محمد:

رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن خسارة حاكم جاكرتا النصراني للانتخابات التي جرت مؤخراً رغم تصدره قبل أشهر للمرشحين على منصب حاكم العاصمة، دليل على زيادة قوة الإسلاميين في إندونيسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن “باسوكي تجاهاجا بورناما” حاكم جاكرتا المهزوم في الانتخابات أمام مرشح مسلم كان الأوفر حظا قبل أشهر للفوز بالانتخابات، وذلك قبل أن يلقي خطاباً في حملته الانتخابية في سبتمبر الماضي تطرق فيه إلى تفسير للقرآن، اتهم على إثره بازدراء الإسلام.

وأضافت أن مسيرات حاشدة نظمت ضده، وعلى الرغم من اعتذاره الشديد عن التصريحات التي انتشرت على نطاق واسع في إندونيسيا على “فيسبوك”، إلا أنه تلقى الهزيمة في جولة الإعادة التي جرت الشهر الماضي.

ونقلت عن “قمر الدين هداية” الرئيس السابق لجامعة شريف هداية الله الإسلامية في جاكرتا، أن نصف دقيقة دمرت مسيرة “بورناما” المهنية، في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشأن تصريحاته عن القرآن.

وذكرت الصحيفة أن خسارة “بورناما” أبرز دليل على ميل إندونيسيا تجاه الإسلام السياسي.