 العثور على مستودع للأسلحة عمره 3 آلاف عام في النرويج | صحيفة تواصل الالكترونية

العثور على مستودع للأسلحة عمره 3 آلاف عام في النرويج

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العثور على مستودع للأسلحة عمره 3 آلاف عام في النرويج

رتواصل – وكالات:

عثر علماء الآثار أثناء الحفريات بالقرب من مدينة تروندهايم النرويجية على 24 فأساً برونزية يقدر عمرها بـ 3000 عام. وجاء على بوابة Phys.org أن الفؤوس عثر عليها في حقل بالقرب من قرية هدرة وتعاونية سهيردال.

ويذكر أن الأخوين يواكيم ويورغن كورستاد، وهم من هواة البحث عن الآثار، عثرا في يناير الماضي، في المكان نفسه بواسطة جهاز كشف المعادن على 9 فؤوس برونزية، وآثار آلة موسيقية، وقد أبلغوا العلماء بذلك.

واستمرت الحفريات فيما بعد بمشاركة العلماء في جامعة النرويج، الذين اكتشفوا هناك 15 فأساً، وشظايا أدوات أخرى، بما فيها رأس رمح وقالب للصهر، ليبلغ عدد التحف المكتشفة 30، تعود إلى عصر 1100-500 عام ق.م.

وقال العلماء إن كل التحف كانت موضوعة في مكان واحد، ما دفع بهم إلى الاعتقاد بأنه مستودع للأسلحة، وأعلنوا عزمهم الاستمرار في عمليات الحفر.

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