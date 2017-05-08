إحصائية: 51% من المهندسين في المملكة مصريون وهنود

تواصل ـ الرياض:

بلغ عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين 211 ألفاً و80 مهندساً في المملكة في نهاية عام 2016، واستحوذ الوافدون على النسبة الكبرى بـ 87.5% بعدد 184 ألفاً و786 مهندساً، فيما بلغت نسبة السعوديين 12.5% بعدد 26 ألفاً و324 مهندساً.

وأكدت إحصائية حديثة، أن عدد المهندسين الوافدين ممن يعملون في قطاع الهندسة المدنية، والمعمارية، والميكانيكية، والكهربائية بلغ نحو 175 ألفاً و349 بنسبة 94% من العدد الإجمالي للوافدين والبالغ 184 ألفاً و786 مهندساً، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

ووصل عدد المهندسين الوافدين العاملين في الهندسة المدنية إلى 61 ألفاً و623 مهندساً، فيما بلغ عدد العاملين في الهندسة الميكانيكية 36 ألفاً و763 مهندساً، وكان نصيب الهندسة الكهربائية 46 ألفاً و208 مهندسين، وجاء عدد المهندسين المعماريين بعدد 15 ألفاً و427 مهندساً.

في حين بلغ عدد المهندسين السعوديين ممن يعملون في تلك القطاعات الهندسية نحو 16053 مهندسا وهو ما يعادل 60% من العدد الإجمالي البالغ 26324 مهندساً.

ووصل عدد العاملين في الهندسة المدنية نحو 4315 مهندساً سعودياً، وفي الهندسة الميكانيكية نحو 3791 مهندساً، وحصلت الهندسة الكهربائية على عدد 4584 مهندساً، وجاءت الهندسة المعمارية بعدد 3363 مهندساً سعودياً.

وتصدر المهندسون من الجنسية المصرية المرتبة الأولى بنسبة 38% بعدد 71125 مهندساً من إجمالي المهندسين الوافدين، بينما جاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بنسبة 13% بعدد 24905، فيما حصلت الجنسية الأردنية على المرتبة الثالثة بـ 10% بعدد 17847 مهندساً، وأما الجنسية الفلبينية فاحتلت المركز الرابع بـ 9%، بعدد 17456، فيما انقسمت الـ30% الأخرى على 16 دولة.