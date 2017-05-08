«كريم» تمنع سائقيها من مخاطبة العميل

تواصل – الرياض:

منعت شركة كريم قائدي مركباتها من مخاطبة الزبائن دون إذن مسبق، وذلك لحرصها على تجويد الخدمة، معتبرة تجاوز هذا الاشتراط أمرا مخالفا لسياساتها.

وأكد مدير عام الشركة في السعودية المهندس حاتم الكاهلي، أن بعض الاجتهادات التي يبادر بها قائدو المركبات لديهم مثل تقديم الحلوى أو السماح للزبائن بتشغيل الأصوات عبر سلك AUX لا يسبب لهم إزعاجا مطلقاً، بحسب “الوطن”.

وقال الكاهلي: إن شركة كريم تطلق مئات الرحلات السريّة يوميا، يقوم بها «متسوّقون سريّون» لتقييم الخدمة، ومن أجل التعامل مع السلبيات واستبدالها بالإيجابيات، لإعانة قائدي مركباتها على الوصول إلى أجود خدمة، من خلال ملاحظة مستوى انخفاض الخدمة، ومعرفة سبب ذلك.

وأشار إلى أن عدد قائدي المركبات الذين يعملون لدى شركة كريم يتجاوز الـ 60 ألفاً، ونفذت الشركة خلال أول أسبوع من إطلاقها خدمة توصيل “منتجات” في الرياض، أكثر من 10 آلاف توصيل.