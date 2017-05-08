 «العقاري»: المواطن الذي حصل على الدعم ودخله أقل من 14 ألف ريال سيعود له الفرق لحسابه | صحيفة تواصل الالكترونية

«العقاري»: المواطن الذي حصل على الدعم ودخله أقل من 14 ألف ريال سيعود له الفرق لحسابه

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«العقاري»: المواطن الذي حصل على الدعم ودخله أقل من 14 ألف ريال سيعود له الفرق لحسابه

تواصل – الرياض

أكد صندوق التنمية العقارية، أن المواطن الذي حصل على التمويل المدعوم، ودخله أقل من 14 ألف ريال وقام بدفع جزء من الأرباح، فإنه سيتم إرجاع الفرق لحسابه.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لصندوق التنمية العقارية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها “من سبق له الحصول على التمويل المدعوم، ودخله أقل من 14 ألف ريال، وقام بدفع جزء من الأرباح، سيتم إرجاع الفرق لحسابه مع الدفعات القادمة من الدعم”.

وكان الصندوق قال في تغريدة سابقة: ” إذا كان دخلك الشهري أعلى من 14 ألف ريال، يمكنك حساب نسبة دعمك بنفسك باستخدام “حاسبة الدعم” على الرابط http://bit.ly/2oy3NIW.

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