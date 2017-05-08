بالأرقام.. «الإحصاء» ترصُد تغيّر أسعار السلع والخدمات خلال الشهر الماضي

تواصل – الرياض:

وسط تغير ملامح الاقتصاد في المملكة ضمن استراتيجية المملكة 2030 لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، والتي شملت خططاً شاملة تتمحور حول عدة نقاط أساسية منها إنشاء الصناعات الجديدة وتوفير المزيد من الوظائف، نعرض عليكم التغيرات الرئيسية التي شهدتها تكاليف المعيشة للمستهلكين في المملكة خلال الشهر الماضي.

نسب الانخفاض

وفقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء والتي أصدرتها في تقرير لشهر مارس، شهدت بعض الأقسام من سلة السلع والخدمات الرئيسية للمستهلك انخفاضاً نسبياً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي كالتالي:

الأغذية والمشروبات – بنسبة 2.7 في المائة

النقل – بنسبة 2.5 في المائة

الترفيه والثقافة – بنسبة 1.8 في المائة

المطاعم والفنادق – بنسبة 1.0 في المائة

الملابس والأحذية – بنسبة 0.6 في المائة

أثاث وتجهيزات المنازل والصيانة – بنسبة 0.4 في المائة

نسب الارتفاع

أما الأقسام من سلة السلع والخدمات الرئيسية للمستهلك التي شهدت ارتفاعاً نسبياً مقارنة بنفس الفترة من 2016، فهي كالتالي:

الاتصالات – بنسبة 3.2 في المائة

السلع والخدمات المتنوعة (مثل العناية الشخصية والتأمين والخدمات الاجتماعية) – بنسبة 2.1 في المائة

الصحة – بنسبة 2.0 في المائة

التعليم – بنسبة 1.9 في المائة

منتجات التبغ – بنسبة 0.7 في المائة

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى – بنسبة 0.7 في المائة

الأهمية النسبية للسلع والخدمات

كما صنفت الهيئة العامة للإحصاء هذه الأقسام الرئيسية وفقاً لأهميتها النسبية للمستهلك، وتُعرّف الأهمية النسبية للسلعة بأنها نسبة نصيب الإنفاق على السلعة أو الخدمة من إجمالي الإنفاق الكلي لكافة السلع والخدمات داخل سلة المستهلك، وجاء التصنيف كالآتي: