أسباب اختيار المملكة كأول زيارة خارجية لـ«ترامب»

تواصل – وكالات:



كشف مساعدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسباب اختيار المملكة كأول زيارة خارجية للرئيس الأمريكي، مشيرين إلى أن جولته الأولى هي “استعراض رمزي للعزم” أمام حلفاء أمريكا المقربين، الذين تأمل إدارة ترامب في أن يجددوا جهودهم لمواجهة التطرف والتعصب حول العالم.

وقال مصدر مسؤول شارك في التخطيط للمحطة الأولى من جولة ترامب، وهي المملكة العربية السعودية، إن هذه الزيارة معدة بشكل محدد لدحض الانطباعات عن أن ترامب معاد للمسلمين، وذلك بعد بعض الأفعال التي أثارت العالم الإسلامي مثل المرسوم التنفيذي بحظر دخول مواطنين من بعض الدول الإسلامية للولايات المتحدة، ودعوته خلال الحملة الانتخابية إلى منع دخول المسلمين، بحسب “CNN”.

وأضاف المصدر: “لقد اعتقدنا أن ذلك مهم جدا لأنه من الواضح أن الناس حاولوا رسم صورة بطريقة ما عن الرئيس ترامب، بينما أعتقد أن ما يريد فعله هو حل نفس المشكلة التي يريد الكثير من قادة العالم الإسلامي حلها”.

وقالت مصادر مطلعة إن ترامب يأمل خلال جولته الأولى أن يعبر عن ثقته في حلفاء أمريكا التقليديين، إذ تدعي إدارة ترامب أن إدارة سلفه باراك أوباما تجاهلتهم، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب، إن “كل المحادثات التي أجريناها مع كل القادة حول العالم أظهرت أن هناك الكثير من الإحباط من طريقة إدارة الأمور في السابق، وأعتقد أن الرئيس الحالي يتحرك بالمنطق السليم والمنهج العملي لإنجاز الأمور”.