 استمرار هطول الأمطار على نجران وجازان وعسير والباحة ورياح مثيرة للأتربة على الرياض والشرقية | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات «الأرصاد»: استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

0
توقعات «الأرصاد»: استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

 

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، تمتد الى الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ،وحالة البحرخفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع،وحالة البحر متوسط الموج .

شاهد ايضا

«العقاري»: المواطن الذي حصل على الدعم ودخله أقل من 14 ألف ريال سيعود له الفرق لحسابه

«العقاري»: المواطن الذي حصل على الدعم ودخله أقل من 14 ألف ريال سيعود له الفرق لحسابه

بالفيديو.. العثور علي «رضيع» بجوار صندوق قمامة في خميس مشيط

بالفيديو.. العثور علي «رضيع» بجوار صندوق قمامة في خميس مشيط

«النقل»: إطلاق منصة إلكترونية لمراقبة سيارات الأجرة في شوال المقبل

«النقل»: إطلاق منصة إلكترونية لمراقبة سيارات الأجرة في شوال المقبل

الخفجي.. إنقاذ طفل تعرَّض لنزيف في الرأس بعد سقوطه من مكان مرتفع

الخفجي.. إنقاذ طفل تعرَّض لنزيف في الرأس بعد سقوطه من مكان مرتفع

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>