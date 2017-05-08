القبض على 5 مواطنين ومغربي ارتكبوا 16 حادث سرقة من المنازل بالرياض

تواصل – بدر العبدالرحمن:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه في إطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقة لمكافحة جرائم السرقات بأنواعها فقد رصدت الأجهزة المختصة عددا من حوادث سرقة المنازل والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات وممتلكات شخصية غرب العاصمة الرياض.

وأضاف الناطق الإعلامي: “على إثره شكلت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة فريق عمل لدراسة تلك البلاغات واتخاذ جملة من الإجراءات أسفرت – ولله الحمد – عن تحديد الاشتباه في (ستة متهمين خمسة سعوديين ومغربي) ثبت وقوفهم خلف تلك الحوادث”.

وتابع: “بمتابعتهم تم تحديد أماكن تواجدهم، حيث جرى إعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم تباعاً، وبسماع أقوالهم مبدئياً أقروا بارتكاب (16) حادثة سرقة منازل والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة إلكترونية موزعين الأدوار فيما بينهم، وقاموا بالدلالة على المواقع التي قاموا بالسرقة منها حيث تطابقت مع ما هو مقيد في سجل البلاغات”.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على المتهمين وإيقافهم بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق معهم ومضاهاة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.