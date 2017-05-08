 تصريحات ولي ولي العهد تثير جنون وزير الدفاع الإيراني | صحيفة تواصل الالكترونية

تصريحات ولي ولي العهد تثير جنون وزير الدفاع الإيراني

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تصريحات ولي ولي العهد تثير جنون وزير الدفاع الإيراني

 

تواصل – الرياض:

تطاول وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، على المملكة في تصريحات تلفزيونية، مهدداً باستهداف أمنها، قائلاً: “إذا انتقلت الحرب داخل طهران، فلن نترك بالمملكة مكانًا آمنًا” – على حد زعمه-.

وأضاف دهقان في مقابلة مع قناة “المنار” اللبنانية التابعة لحزب الله الإرهابي، بشأن إن كانت السعودية قادرة على نقل المعركة إلى إيران: “هم يظنون أن لديهم قوةً جوية قادرة على فعل شيء، لكنهم إن فعلوا ذلك أستعبد أن يبقى في السعودية مكان آمن غير مكة والمدينة” – حسب تعبيره-.

يأتي هذا بعد أيام من تصريحات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي قال فيها إن المملكة لن تُلدغ من إيران مجدداً، مضيفاً أن المملكة لن ننتظر حتى تصبح المعركة في المملكة، بل سنعمل لكي تكون المعركة عندهم في إيران.

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