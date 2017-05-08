بالصور .. الشيخ المطلق يكرم طلبة العلم والدعاة في المكتب التعاوني بحي الشفاء بالرياض

تواصل – الرياض

بحضور الشيخ عبدالله المطلق، المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في حي الشفا جنوب العاصمة الرياض مساء يوم أمس الأحد حفلاً تكريمياً لطلبة العلم والدعاة الذين شاركوا في إلقاء المحاضرات والكلمات والدروس العلمية، وعددهم (50) داعية.

بدأ برنامج الحفل بالقرآن الكريم، وألقى الشيخ المطلق، كلمة بدأها بالثناء على جهود مكتب الشفاء الدعوية، ودور طلبة العلم والدعاة وحرصهم على توعية الناس وإرشادهم إلى كل خير، تحت مظلة رسمية هي وزارة الشؤون الإسلامية ومكتب الدعوي بالشفاء.

وحث الشيخ المطلق طلبة العلم والدعاة على إخلاص العمل لله سبحانه، حتى يُثمر ثماره المرجوة في نفوس الناس، كما حثهم على تكثيف البرامج الدعوية والمحاضرات لحاجة الناس إلى العلم والتوجيه، ومشاركة طلبة العلم في التأكيد على هذا الواجب، وضرورة التعاون بين المكتب والدعاة لما فيه صالح الدعوة ونشر الخير في الحي.

بعدها قام المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، بتقديم الهدايا التقديرية لطلبة العلم والدعاة المكرمين، وشهادة شكر على جهودهم، ثم تناول الجميع طعام العشاء.