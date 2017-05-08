بالفيديو.. العثور علي «رضيع» بجوار صندوق قمامة في خميس مشيط

تواصل – خميس مشيط:

تداول مغردون مقطع فيديو، يُظهر عثور مواطنين بمحافظة خميس مشيط، على طفل رضيع حديث الولادة داخل كرتون ملقى بجوار صندوق نفايات في منطقة سوق الخضار، فيما أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة عن إيداع الرضيع دار الحضانة الاجتماعية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الطفل الذي بدا أنه حديث الولادة وهو ملفوف بشاش أبيض وموضوع داخل علبة كرتون بجوار صندوق نفايات؛ حيث أبدى المواطنان اللذان عثرا عليه غضبهما من المشهد وتجاه مَن ارتكب تلك الفعلة.

بدوره، أوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين المري، أن التعامل مع حالة الطفل الرضيع سيتم وفق الإجراءات الرسمية التي تخص تلك الحالات، لافتاً إلى أن الرضيع سيتم تحويله إلى دار الحضانة الاجتماعية لشموله بالرعاية اللازمة.