 مُستدلاً بالقرآن.. سلمان العودة: المخلوقات الفضائية ليست هراءً (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

مُستدلاً بالقرآن.. سلمان العودة: المخلوقات الفضائية ليست هراءً (فيديو)

0

تواصل – الرياض:

علَّق الداعية الدكتور سلمان العودة، على الأحاديث بشأن وجود مخلوقات فضائية تشاركنا في هذا الكون وأجريت حولها الأبحاث، وكثر الحديث عنها قائلاً: إنها “ليست هراءً”.

وأضاف العودة خلال ندوة عقدها في مدينة إسطنبول التركية: “لو قال لنا قائل إنه يوجد مخلوقات في الكواكب الأخرى، في السماوات، غير الملائكة، هذا سؤال كثير ما يطرح.. لكن يأتي شخص ويقول هذا هراء، لا يوجد دليل”، مستدركًا: “لماذا تستعجل في الرفض، لماذا لا تترك الباب مفتوحاً.. ممكن يُثبت غيرك ما لم تستطع أنت إثباته”.

وتابع قائلاً: “فيما يتعلق بالمخلوقات الفضائية فالقرآن الكريم في ذكر الدواب ذكر {وما من دابة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين}، والملائكة لا تسمى دواب”.

شاهد ايضا

بالفيديو.. العثور علي «رضيع» بجوار صندوق قمامة في خميس مشيط

بالفيديو.. العثور علي «رضيع» بجوار صندوق قمامة في خميس مشيط

«النقل»: إطلاق منصة إلكترونية لمراقبة سيارات الأجرة في شوال المقبل

«النقل»: إطلاق منصة إلكترونية لمراقبة سيارات الأجرة في شوال المقبل

الخفجي.. إنقاذ طفل تعرَّض لنزيف في الرأس بعد سقوطه من مكان مرتفع

الخفجي.. إنقاذ طفل تعرَّض لنزيف في الرأس بعد سقوطه من مكان مرتفع

توقعات «الأرصاد»: استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

توقعات «الأرصاد»: استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>