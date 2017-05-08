مُستدلاً بالقرآن.. سلمان العودة: المخلوقات الفضائية ليست هراءً (فيديو)

تواصل – الرياض:

علَّق الداعية الدكتور سلمان العودة، على الأحاديث بشأن وجود مخلوقات فضائية تشاركنا في هذا الكون وأجريت حولها الأبحاث، وكثر الحديث عنها قائلاً: إنها “ليست هراءً”.

وأضاف العودة خلال ندوة عقدها في مدينة إسطنبول التركية: “لو قال لنا قائل إنه يوجد مخلوقات في الكواكب الأخرى، في السماوات، غير الملائكة، هذا سؤال كثير ما يطرح.. لكن يأتي شخص ويقول هذا هراء، لا يوجد دليل”، مستدركًا: “لماذا تستعجل في الرفض، لماذا لا تترك الباب مفتوحاً.. ممكن يُثبت غيرك ما لم تستطع أنت إثباته”.

وتابع قائلاً: “فيما يتعلق بالمخلوقات الفضائية فالقرآن الكريم في ذكر الدواب ذكر {وما من دابة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين}، والملائكة لا تسمى دواب”.