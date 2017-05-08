 علماء يكتشفون علاجاً للصلع والشيب | صحيفة تواصل الالكترونية

علماء يكتشفون علاجاً للصلع والشيب

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علماء يكتشفون علاجاً للصلع والشيب

تواصل – وكالات :

أشارت صحيفة “الديلي تليجراف” إلى أن كريماً أو مرهماً سيكون متاحا قريبا لعلاج الصلع وإيقاف تحول لون الشعر إلى اللون الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن الخلايا التي تعد مسؤولة عن إنتاج الشعر وتتحكم في لونه تم اكتشافها بالصدفة البحتة خلال قيام الباحثين الأمريكيين بمحاولات للتوصل لعلاج للسرطان، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى التوصل لعلاج للصلع والشيب وربما أيضا للشيخوخة وأسبابها.

وأكدت أن العلماء اكتشفوا نوعا من البروتينات يسمى كروكس 20 يقوم بالاندماج مع خلايا الجلد لتتحول هذه الخلايا إلى الشعر كما اكتشفوا خلايا جذعية مؤثرة على لون الشعر أيضا وأطلقوا عليها “إس سي إف” بحيث أنهم عندما أزالوها من فئران التجارب تحول لون شعرها إلى اللون الأبيض”.

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