انضمام 1400 طبيب وصيدلي وممرض إلى القطاع الطبي غداً

تواصل – بدر العبدالرحمن:

يشهد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عصر غدٍ (الثلاثاء) الاحتفاء بأكثر من 1400 طبيب وصيدلي وممرض يمثلون الدفعة 20 من الأطباء والصيادلة والممرضين الذين حصلوا على شهادة الاختصاص السعودية، وذلك في الصالات الخضراء بمدينة الرياض.

وأوضح الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن الدفعة 20 هي أكبر دفعة تتخرج في برنامج شهادة الاختصاص السعودية، معبراً عن شكره وتقديره لجميع الجهود التي بذلت ليتحقق هذا الإنجاز الوطني الكبير، منوهاً إلى أن رعاية وزير الصحة امتداد لاهتمامه بالهيئة وما تبذله من جهود لرفع كفاءة القطاع الصحي.

وقال الأمين العام: إن ليلة تخريج هذه الكوادر الطبية هو تتويج لمسيرة علمية تلقى خلالها الخريجين العلم والمهارة التي سيتسلحون بها في ممارسة الطب وخدمة المجتمع، منوهاً إلى أن “الهيئة” تنتظر من هؤلاء الخريجين وزملاؤهم الذين سبقوهم الكثير لخدمة وطنهم ومجتمعهم والارتقاء بالقطاع الصحي في ظل ما تسعى إليه القيادة الرشيدة عبر رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لوضع وطننا في مصاف الدول المتقدمة في الطب.

وأشار الدكتور أيمن عبده إلى أن شهادة الاختصاص السعودية تقدم 97 تخصصاً صحياً عاماً وفرعياً، لافتاً إلى أنها تعد من أقوى الشهادات العلمية الصحية على المستوى العربي , حيث حظيت بالاعتراف العالمي وتمنحها الهيئة للخريجين بعد اكمالهم متطلبات التدريب واجتياز جميع الامتحانات الخاصة بالحصول على الشهادة.

ونوه الأمين العام للهيئة إلى الجهات والأفراد الذين أسهموا في هذا الانجاز إسهاماً فعالاً وأساسياً التي لم يكن الانجاز ليترجم الى أرض الواقع دونها، داعياً الخريجين والخريجات إلى تقوى الله والإخلاص في القول والعمل والحرص الدائم على بذل المزيد من الجهد فيما أوكل إليهم من مهام إنسانية في جانب معالجة المرضى والعمل بجد إخلاص على تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على ثرى هذا البلد المعطاء، موصياً الخريجين بنقل ما تعلموه إلى الأجيال القادمة, مؤكداً على الالتزام بأخلاقيات المهنة التي يحث عليها ديننا الحنيف في التعامل مع المرضى والزملاء.

ورفع الأمين العام للهيئة، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على ما يولونه من اهتمام ورعاية للقطاع الصحي، داعياً الله أن يحفظ مليكنا ووطننا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. كما عبّر عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق الربيعة, على رعايته هذه المناسبة الوطنية الكبيرة.