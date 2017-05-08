المرصد السوري: مقتل 7 في ريف حلب وقصف جوي على حماة

تواصل – وكالات:

قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في قصف جوي على منطقة الكناوية في الريف الشرقي لحلب، فيما جدد الطيران الحربي قصفه لمناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي الأحد، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري: إن “ما لا يقل عن 7 أشخاص استشهدوا، وأصيب وفقد آخرون في القصف الجوي الذي تعرضت له أماكن في منطقة الكناوية ومحيطها، التابعة لبلدة مسكنة في الريف الشرقي لحلب، والتي يسيطر عليها تنظيم داعش”.

وأضاف أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، في حين قتل 3 مواطنين بينهم طفل جراء انفجار لغم في منطقة الباب بالريف الشمالي الشرقي لحلب.

وفي ريف حماة، جدد الطيران الحربي قصفه لمناطق في بلدة اللطامنة شمالاً، وترافق مع قصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق في البلدة، وفقاً للمرصد. وأفاد أن الطيران المروحي قصف ببرميلين متفجرين على الأقل مناطق في اللطامنة.