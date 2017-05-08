القيادة تهنئ إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الجديد

تواصل – الرياض:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة لفخامة السيد إيمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.

وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة السيد إيمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد إيمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.

وأعرب سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني، وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب الجمهورية الفرنسية الصديق.