المملكة تشارك في مؤتمر إنتاج الخرائط للتنمية المستدامة بالقاهرة

تواصل – وكالات:

تشارك المملكة بوفد برئاسة محمد الراجحي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للأراضي والمساحة الممثل الإقليمي للجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد في مؤتمر علمي في القاهرة بفندق كونراد بعنوان إنتاج الخرائط للتنمية المستدامة تحت رعاية جامعة الدول العربية ورعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتقنية والنقل البحري في جمهورية مصر حيث يشارك الراجحي بورقة عمل بعنوان البنية التحتية لمعلومات الاراضي الجيومكانية ودعم التنمية المستدامة في المملكة.

والتقى “الراجحي” كونه الممثل الإقليمي للجمعية الدولية لدى دول العالم العربي بممثلي الجهات المتخصصة في الدول العربية المختلفة وناقش خططا للتعاون المهني والعلمي والبحثي والأكاديمي تحت مظلة هذه الجمعية الدولية.

وألقى كلمة خلال حفل افتتاحية المؤتمر تتضمن ثلاثة أجزاء أوضح فيها دوره ممثلا اقليميا للجمعية الدولية ووضع الإطار العام لتكاتف الجهات الهندسية والمهنية في الدول العربية وابراز إنجازات الدول العربية والمشاركة في المنظومة الدولية وتم أيضا مناقشة البرنامج المقترح لتحقيق ذلك الهدف.