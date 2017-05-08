439 مسلما جديدا بـ«دعوي الروضة» خلال شهر رجب الماضي

تواصل – بدر العبدالرحمن:

كشفت إحصائية صادرة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحي الروضة، خلال شهر رجب من العام 1438هـ عن إسلام 439 مسلما جديدا من جنسيات مختلفة، ليصبح اجمالي عدد المسلمين منذ افتتاح المكتب في العام 1413هـ 48.527 مسلما، وتدخل تلك الأعداد في الإسلام عن طريق قسم الجاليات والقسم النسائي، وموقع دين الإسلام.

وبلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس 53.440 مستفيداً، ووزع المكتب العديد من المواد الدعوية والتعليمية حيث بلغ عدد المطويات والكروت الموزعة (23.010) كرتاً ومطوية، وبلغ عدد الكتب الموزعة 20.745 كتاباً، وبلغ عدد المواد الصوتية الموزعة 30.000 سي دي.

من جانبه أوضح الشيخ توفيق الشرهان ـمدير المكتب- أن امر الدعوة إلى الله هي ميراث الأنبياء وأمانة عظمى ومسؤولية ملقاة على كاهل كل مسلم ومسلمة في أدوار موزعة كل بحسب طاقته وموقعه في دعوة غير المسلمين للدخول في الاسلام حتى يدخل الناس في دين الله أفواجاً.