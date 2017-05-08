لمنع العدوى.. مستشفى الليث العام ينظم فعاليات اليوم العالمي لـ«تطهير الأيدي»

تواصل – هاشم الصعب:

نظم قسم مكافحة العدوى وقسم التمريض بمستشفى الليث العام، فعالية اليوم العالمي لتطهير الأيدي، برعاية مدير مستشفى الليث العام طارق العيافي، حيث تم توزيع منشورات توعوية وتخصيص عدة مواقع داخل المستشفى لتدريب منسوبي المستشفى والمراجعين على الطريقة الصحيحة لتطهير الأيدي.

وذكر مدير المستشفى العيافي، أن مستشفى الليث العام احتفل باليوم العالمي لتطهير الأيدي، وذلك لترسيخ هذه الثقافة والسلوك الصحي بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتقليص نسبة العدوى بالجراثيم والميكروبات، بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن الوسط الصحي يعتبر من أكثر الأوساط عرضة للعدوى، وذلك بسبب احتكاكهم المباشر بالمرضى لذا كان لزاماً وضع حد لهذه المعاناة والتقليل منها، بشرح الطرق الصحيحة لتطهير الأيدي وبث ونشر هذا السلوك بين أفراد المجتمع بصفة عامة.