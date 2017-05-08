 «ولي العهد» يبحث مع مستشار «ترامب» التعاون الأمني وتطورات الأوضاع في المنطقة | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«ولي العهد» يبحث مع مستشار «ترامب» التعاون الأمني وتطورات الأوضاع في المنطقة «وزير التعليم» يناقش مع المبتعثين في هولندا وبلجيكا مشكلة إعادة سنة الامتياز للأطباء هروب طلاب من نوافذ الدور الثالث بمدرسة في «تبوك» (فيديو) «الفالح»: سلطنة بروناي مستعدة لتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط استشهاد فتاة فلسطينية في القدس برصاص الاحتلال الصهيوني «غرفة جدة»: الاشتراطات الروتينية تغلق 3 مكاتب لتأجير السيارات يومياً جازان.. «إدارة المجاهدين» يطاردون سيارة مشبوهة ويضبطون 97 كجم «حشيش» بداخلها صعقة بأسلاك الضغط العالي تُدخِل طفلاً غرفة الإنعاش بـ«جازان» (صور) «التعليم» تحدد 17 آلية لتنظيم سير الاختبارات النهائية قياس: تأجيل تسجيل الاختبار التحصيلي للطالبات من الأربعاء إلى الجمعة وزير الإعلام السيراليوني يرتدي الشماغ والعقال في مجلس خادم الحرمين (صور) أمطار غزيرة وسيول منقولة في «الباحة».. و«المدني» يناشد بتوخي الحذر (فيديو وصور)

«ولي العهد» يبحث مع مستشار «ترامب» التعاون الأمني وتطورات الأوضاع في المنطقة

0
«ولي العهد» يبحث مع مستشار «ترامب» التعاون الأمني وتطورات الأوضاع في المنطقة

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- في جدة مساء أمس وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب توماس بوسرت والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ومن أبرزها أوجه التعاون الأمني القائم بين البلدين، والتأكيد على استمراره وتعزيزه فيما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مجمل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وموقف البلدين الصديقين منها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هنزل.

شاهد ايضا

«وزير التعليم» يناقش مع المبتعثين في هولندا وبلجيكا مشكلة إعادة سنة الامتياز للأطباء

«وزير التعليم» يناقش مع المبتعثين في هولندا وبلجيكا مشكلة إعادة سنة الامتياز للأطباء

هروب طلاب من نوافذ الدور الثالث بمدرسة في «تبوك» (فيديو)

هروب طلاب من نوافذ الدور الثالث بمدرسة في «تبوك» (فيديو)

كاتب أمريكي: واشنطن تدرك أن نفوذ المملكة لا يمكن تجاهله.. وزيارة «ترامب» أكبر دليل

كاتب أمريكي: واشنطن تدرك أن نفوذ المملكة لا يمكن تجاهله.. وزيارة «ترامب» أكبر دليل

«الفالح»: سلطنة بروناي مستعدة لتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط

«الفالح»: سلطنة بروناي مستعدة لتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>