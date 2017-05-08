 لحظة سقوط «طالب المدينة» من الدور الثاني بمدرسته (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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لحظة سقوط «طالب المدينة» من الدور الثاني بمدرسته (فيديو)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أظهر مقطع فيديو، مستخرج من كاميرات المراقبة لحظة سقوط الطالب الكازاخستاني أحمد نوركلين من الدور الثاني في مدرسته بالمدينة المنورة ووفاته.

وأبان الفيديو تسلق أحمد “الدرابزين”، أثناء خروجه وزملائه الطلاب في نهاية اليوم الدراسي، في ظل التفاف الأطفال حول معلمهم على بعد خطوات من الدرج وعدم انتباههم لما يحدث، ليختل توازنه ويسقط إلى الأسفل.

كانت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، أعلنت الأسبوع الماضي عن وفاة أحمد الذي يدرس في الصف الأول الابتدائي بعد سقوطه من الدور الثاني في مدرسة محمد بن علي القشيري لتحفيظ القرآن الكريم الملحقة بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية.

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