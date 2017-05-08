 سليمان الراجحي: الأوقاف ليست مساجد فقط وإنما أي شيء ينفع الناس والوطن (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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سليمان الراجحي: الأوقاف ليست مساجد فقط وإنما أي شيء ينفع الناس والوطن (فيديو)

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تواصل – خالد العبدالله:

أكد الشيخ سليمان الراجحي أمس الأحد، أن الأوقاف ليست فقط في المساجد، ولكنها تكون في أي شيء فيه عمار للناس والوطن.

وأضاف الشيخ الراجحي، أثناء رعايته لحفل تخريج الدفعة الثالثة لكليات سليمان الراجحي، أن الكليات أنشئت كوقف، فليس من الضروري أن يكون الوقف مسجدًا، بل قد يكون منزلا أو مدرسة، أو صرحًا تعليميًا.

وأشار إلى أن الأمر فيه سعة، فعمار الأرض وقف، والعلم وقف، وكما جاء في الحديث “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه”، فباب العبادة والخير واسع، ولا يتوقف فقط على المساجد، وما شابهها.

وأكد على أن إخلاص العمل لله مهم، والله يكافئ عليه ويرزق بدون حساب، كما أن على كل منا أن يدرك أن عليه ضريبة لوطنه، يخرجها في أعمال الخير.

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