أخصائيو «البصريات» يطالبون وزير الصحة ببدل «الندرة»

تواصل – خالد العبدالله:

أبدى أخصائيو البصريات تذمرهم من عدم تطبيق احتساب بدل الندرة المستحق لهم والصادر بقرار من وزارة الصحة ضمن مجموعة من التخصصات الطبية التي اُعتمد استحقاقها ‏عام ١٤٣٠هـ والذي يقضي بصرف بدل الندرة والذي يمثل نسبة قدرها ١٠٪‏ ، مناشدين وزير الصحة بإنصافهم من خلال إضافتهم للبدل لاستحقاقهم.

‏وعادة تقوم وزارة الصحة، بمسح إحصائي شبه سنوي لتقييم استحقاق بدل الندرة لجميع التخصصات الطبية ‏وبناءً على هذا المسح يتم اعتماد صرف البدل للتخصصات الطبية المساندة بتنسيق ‏مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية عبر لجنة وزارية مشتركة.

‏ومن خلال آخر البيانات الصادرة عام ١٤٣٦هـ، اتضح أن عدد العاملين بمجال البصريات بلغ ٦٧٠ أخصائيا مما يعني استحقاقهم لبدل الندرة حسب بيان وزارة الصحة في ذلك العام، وبحسب الفقرة السادسة من أنظمة صرف البدلات للتخصصات الصحية والفنية.

‏هذا التطوير في المخرجات الأكاديمية من الجامعات السعودية لم يقابله استحداث تصنيف جديد لدكتور البصريات ‏من هيئة التخصصات الصحية التي قامت بتصنيف خريج دكتور البصريات على سلم أخصائي وهو ما يصنف عليه خريج بكالوريوس البصريات في البرنامج ‏في القديم.