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«وزير التعليم» يناقش مع المبتعثين في هولندا وبلجيكا مشكلة إعادة سنة الامتياز للأطباء

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«وزير التعليم» يناقش مع المبتعثين في هولندا وبلجيكا مشكلة إعادة سنة الامتياز للأطباء
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل – واس:

التقى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، في لاهاي مساء اليوم مبتعثي المملكة في هولندا وبلجيكا وذلك في زيارة رسمية لمعاليه بدعوة من وزيرة التعليم الهولندية.

وتحدث الدكتور العيسى، خلال اللقاء عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ومواكبة هذا البرنامج لرؤية 2030، واستمع معاليه للعديد من المشاكل التي يواجهها المبتعثون ومن أهمها إعادة سنة الامتياز للأطباء ومطالبات تمديد البعثة، وقد وعد معاليه بالعمل على حل هذه المعوقات ومعالجتها بأسرع ما يمكن.

يذكر أن عدد المبتعثين في هولندا يبلغ 398 طالبا وطالبة، و37 طالبا وطالبة في بلجيكا غالبيتهم في التخصصات الصحية، حضَر اللقاء المستشار المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم بن محمد المالك، والملحق الثقافي في هولندا وبلجيكا الدكتور منير العتيبي، وأعضاء الملحقية وممثلي سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا.

 

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