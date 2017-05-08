كاتب أمريكي: واشنطن تدرك أن نفوذ المملكة لا يمكن تجاهله.. وزيارة «ترامب» أكبر دليل

تواصل – سامر محمد:

نشرت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية مَقَالاً لـ”مايكل كراولي” كبير مراسلي الشؤون الخارجية بالمجلة، تحدث فيه عن النفوذ والقوة التي تتمتع به المملكة، والتي جعلت الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ينحي وجهات نظره الانتخابية التي انتقد فيها المملكة جانباً، ويختار الرياض لتكون أول وجهة في جولته الخارجية الأولى الشهر الجاري.

واعتبر أن هذا الأَمْر أحدث مثال على كيفية تنحية “ترامب” إلى حد كبير لوجهات نظره تجاه العالم المثيرة للجدل خلال حملته الانتخابية، لصالح دبلوماسية أكثر تقليدية.

وَأَكَّدَ على أن هذا الأَمْر يذكر أَيْضَاً بأنه وعلى الرغم من أَنَّ كَثِيرَاً مِن السياسيين الأمريكيين يحبون مهاجمة المملكة، إلا أنهم ينتهي بهم المطاف ليدركوا بأن ثروة المملكة النفطية ونفوذها الإقليمي يجعل من المستحيل تجاهلها.

وأَشَارَ إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي اشتكى من السعودية عندما كان مرشحاً رئاسياً، جعل الرياض أولى محطاته في زيارته الأولى للشرق الأوسط في يونيو 2009م، ثُمَّ عاد إليها مُجَدَّدَاً عِدَّة مرات.

وتوقع الكاتب أن يحظى “ترامب” بترحيب حار مِنْ قِبَلِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عند وصوله إلى المملكة.