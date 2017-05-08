«ولي العهد» يوجه بعلاج شاب يعاني من سمنة مفرطة تهدد حياته (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

وجَّه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سمو الأمير محمد بن نايف، أمس الأحد، بعلاج الشاب سمير المعيبد الذي يعاني من سمنة مفرطة عطلت حياته وتركته فريسة لأمراض عديدة.

وبثت فضائية “إم بي سي” تقريراً عن معاناة “المعيبد”، الذي يتردد أحياناً على المستشفى مرتين في اليوم، بسبب انقطاع الأكسجين، ويعاني من خطر تعرضه للاختناق، وإصاباته بعدة أمراض إثر تفاقم حالته.

وأوضح الشاب معاناته بحسرة وألم وهو يعبر عن حاجته الملحة للعلاج، خصوصاً في ظل عيشه وحيداً، بعد وفاة والدته قبل 5 أشهر، ليواجه شبح المرض وحيداً دون عون، في انتظار تدخل لمساعدته.