١٥٠عاملاً ومشرفاً و١٣شيولاً لشفط المياه الراكدة في الباحة

تواصل – محمد المقصّي:

هطلت بعد عصر اليوم كميات كبيرة واستثنائية من الأمطار في وقت وجيز على مدينة الباحة تَسَبَّبَتْ في إِغْلَاق جزئي وكلي لأجزاء من بعض الطرق والشوارع والتقاطعات والمواقع الحرجة، وصرح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، أنه وبتوجيه من سمو أمير المنطقة قامت فرقة الطوارئ بالأمانة، بالتعامل بشكل سريع مع الحالة المطرية من بدايتها، حيث تم توجيه فرق الأمانة إلى العمل الميداني من خلال استنفار ١٢ مَسْؤُولاً من قيادات الأمانة، وأكثر من ١٥٠عَامِلاً ومشرفاً، و١٠ وايتات كبيرة، وعدد ١٣ شيولاً وعدد ١٥بوبكات، عملت جميعها على شفط المياه الراكدة وإزاحتها وفتح الطرق والشوارع المغلقة، وإِزَالَة الأتربة والصخور ومخلفات الانهيارات الرملية التي تكدست في عددٍ من المواقع، حيث تم فتح جميع الطرق المغلقة في المدينة، وسيستمر العمل حتى الصباح لتنظيفها وإزالة العوالق الترابية الموجودة بها.

كما أَضَافَ أمين المنطقة الدكتور علي السواط، أنه تم حصر جميع المواقع الحرجة والمتضررة أثناء هطول الأمطار؛ لكي يتم العمل على إيجاد الحلول الهندسية الملائمة لها مِنْ قِبَلِ المختصين في الأمانة مستقبلاً، كما قام أمين المنطقة بالتواجد في مكتب البلاغات والطوارئ، واطمأن على سير العمل به حيث تلقى المكتب أكثر من (٧٣) بَلَاغَاً من المواطنين تم تمريرها للفِرَق الْمَيْدَانية التي تعاملت مع الحالات ومعالجتها.

كما قام الأمين، يرافقه وكيل الأمين للتعمير ووكيل الأمين للمشاريع ورئيس فرقة الطوارئ، وقيادات الأمانة بجولات ميدانية على عدد من المواقع المتضررة، تابعوا خلالها سير العمل، وطمأن أمين المنطقة الجميع بأن الوضع العام تحت السيطرة، ولا يَدْعُو للقلق مُضِيفَاً بأن حالة وادي قوب الجهة الشمالية والجهة الجنوبية مطمئنة، ومنسوبه منخفض حيث تتدفق المياه فيه بانسياب تام وبدون عوائق، وتصب في سدّ الملد بدون مشاكل تذكر.