«حماية البيئة» تنفي شائعة نفوق أسمال على ساحل الخليج العربي

تواصل – سعود الخالد:

أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أنها لم تتلقَ أي بلاغ عن نفوق أسماك بسواحل المملكة على الخليج العربي، أو حوادث تلوث قد ينتج منها نفوق للأسماك، ورغم مباشرتها لمخالفات وتجاوزات بيئية على سواحل المنطقة الشرقية لكنها لم تسجل حالات نفوق للأسماك.

وأضافت الهيئة أنها الهيئة تعمل علي التنسيق المستمر مع جميع القطاعات المعنية بالبيئة البحرية للتعامل مع أي بلاغ أو حادث يستدعي ذلك، حرصًا منها على دقة المعلومة، ومن خلال متابعاتها لوسائل التواصل الاجتماعي وما رصدته من معلومات عن تلوث في مياه الخليج العربي مما أدى إلى نفوق الأسماك قامت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع مركز بحوث الثروة السمكية بجمع عينات من الأسماك من مواقع متعددة وقد ثبت سلامتها من التلوث.