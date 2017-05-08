شاهد.. مطاردة مطلوبين منذ تلقي البلاغ وحتى القبض عليهما في «الرياض» (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

بث برنامج “أمننا” على القناة السعودية لحظات مثيرة أثناء مطاردة دورية أمنية لسيارة مطلوبين في شوارع وأزقة العاصمة، حتى لحظة إجبارهما على الوقوف وتوجيه السلاح نحوهما ومِنْ ثَمَّ القبض عليهما.

بدأت الأحداث بتلقي بلاغ عن سيارة “صني” يستقلها شخصان بأوصاف دقيقة لملابسهما، حيث استجابت الدوريات الأمنية للبلاغ فَوْرَاً بالبحث عن السيارة، حتى تم العثور عليها، والدخول معها في مطاردة حامية.

وظهرت الدورية الأمنية، التي تم تثبيت كاميرا في مقدمتها لتصوير المطاردة، وهي تلاحق السيارة المطلوبة في الشوارع المكتظة بالسيارات شمال الرياض، وتنسق مع الدوريات الأمنية الأخرى لتطويقها، وإجبارها على الدخول إلى شوارع فرعية، والدفع بها إلى مناطق يسهل فيها السيطرة عليها.

وناورت الدورية الأمنية بعكس السير ببراعة في إحدى الطرقات، بعد التأكد من عدم وجود سيارات، لتسد الطريق على السيارة الهاربة في ظل ملاحقة دورية أخرى لها من الخلف حتى أجبرتها على التوقف.

وقام رجل الأمن بالنزول مشهراً سلاحه في وجه المطلوب والمرافق له، مُطَالِبَاً إياهما برفع أياديهما، والاستلقاء على الأرض، ليتم تكبيلهما والقبض عليهما.