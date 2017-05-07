 جازان.. «إدارة المجاهدين» يطاردون سيارة مشبوهة ويضبطون 97 كجم «حشيش» بداخلها | صحيفة تواصل الالكترونية

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جازان.. «إدارة المجاهدين» يطاردون سيارة مشبوهة ويضبطون 97 كجم «حشيش» بداخلها

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جازان.. «إدارة المجاهدين» يطاردون سيارة مشبوهة ويضبطون 97 كجم «حشيش» بداخلها

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أَعْلَنَتْ دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، اليوم الأحد، عن ضبط ٩٧ بلاطة حشيش تزن ٩٧ كيلوجراماً، وإحباط محاولة تهريبها عبر طرق فرعية بالقطاع الجبلي شرق المنطقة.

وقَالَتْ الدوريات في بَيَانٍ لَهَا: إنها “طاردت سيارة مشبوهة من نوع جيب موديل (٢٠١٥) في منطقة مخلة، وأجبرتها على التوقف، وضبطت كميات الحشيش مخبأة بداخل كبوت المركبة، وفِي أبواب المركبة اليمنى واليسرى، وخلف المراتب بطريقة مخفية”.

وأَشَارَتْ إلى أن سائق السيارة تمكن من الهرب، بعد أن ترك السيارة في وضع التشغيل، لافتةً إلى أنه تم إحالة القضية إلى الجهات المختصة بعد إنهاء الإجراءات النظامية.

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