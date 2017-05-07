موظفو «أبار»: الشركة أنهت خدماتنا.. ولم نحصل على رواتبنا منذ 5 أشهر

تواصل – فهد بن حافظ:

أنهت شركة عبدالله أبار، عقود جميع الموظفين سوى عدد قليلٍ من الموظفين في أقسام المحاسبة، وشؤون الموظفين، والمبيعات، لاستكمال بعض المهام، وذلك على مستوى المملكة، بينما تبقت دفعة من الموظفين ستَنْتَهِي عقودهم يوم الاثنين المقبل؛ وَذَلِكَ بِسَبَبِ قرار مجلس الإدارة المتضمن إنهاء الأنشطة التجارية، وإغلاق المبيعات والإدارات التي تعمل مع “أبار” كما أَنَّ الشركة لم تلتزم بدفع رواتب الموظفين منذ 5 أشهر وعمولات المندوبين لمدة عام كامل.

وأعرب الموظفون عن استيائهم من خطابات إنهاء الخدمات – حصلت “تواصل” على نسخة منها – والتي وصلتهم بتاريخ 1 فبراير الماضي لإنهاء خدماتهم وَفْقَاً للمادة (74) فقرة رقم (7) من نظام العمل السعودي، مِنْ قِبَلِ شركة تُسمَّى عبدالرحمن عبدالله أبار، وليس مِنْ قِبَلِ شركة عبدالله أبار، المُبْرمة معها العقود مُسْبَقَاً، وحدد محتوى الخطابات أن يكون آخر يوم عمل لجميع الموظفين هو بتاريخ 15 مايو المقبل، مطالبين بتدخل وزارة العمل، أو إِمَارَات المناطق للتحقيق فيما حدث واسترداد الحقوق في أسرع وقت.

وقال الموظفون: ‘‘إنهم بحالة مادية ونفسية سيئة بِسَبَبِ تأخر رواتبهم لـ5 أشهر؛ مِمَّا ترتب عليه عِدَّة مشاكل منها مطالبات شركات السيارات المستأجرة بنظام التمليك مِنْ قِبَلِ الموظفين، وكذلك مطالبات ملاك العقارات بدفعات الإيجارات المتأخرة‘‘ إضافة إلى أَنَّ الحال وصل ببعضهم لحرمان أبنائهم الطلاب من مصروفهم المدرسي؛ بِسَبَبِ العقبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وكشف الموظفون، أَنَّ الشركة قامت خلال الآونة الأخيرة ببيع بعض الأصول لها وتسريح الموظفين، وَذَلِكَ لِنيتها تغير نشاط عملها من المجمدات والفواكه إلى نشاط آخر بالشراكة مع شركة كبرى في المملكة.

وتوجهت أعداد كبيرة من الموظفين لمكتب العمل في عِدَّة مناطق لتقديم مجموعة شكاوى، بينما لم تفلح كل المحاولات لحصول الموظفين على حقوقهم المتضمنة رواتب وعمولات ومستحقات نهاية الخدمة، أو حتى مَنْح بعض الوافدين تصريح خروج نهائي؛ بِنَاءً عَلَى طلبهم بعد تصفية حقوقهم، وَذَلِكَ بِسَبَبِ المواعيد الطويلة وعدم حضور ممثل للشركة؛ مِمَا يُمَثِّلُ إساءة لشركة بحجم “أبار” العريقة في السوق السعودي، على حد وصف الموظفين.

بِدَوْرِهَا، نقلت “تواصل” كل الاستفسارات لأحد المسؤولين في قسم شؤون الموظفين في الشركة بمنطقة الرياض، والذي رفض الإدلاء بأي معلومات، كما حاولنا التواصل مع الإدارة العامة في جدة، عبر الاتصال الهاتفي، ولكن لم نجد اسْتَجَابة قبل أن تفيدنا مصادر أَيْضَاً بخلو الإدارة من الموظفين.