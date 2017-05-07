 وزير الإعلام السيراليوني يرتدي الشماغ والعقال في مجلس خادم الحرمين (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الإعلام السيراليوني يرتدي الشماغ والعقال في مجلس خادم الحرمين (صور)

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وزير الإعلام السيراليوني يرتدي الشماغ والعقال في مجلس خادم الحرمين (صور)

 

تواصل – جدة:

عمد وزير الإعلام السيراليوني محمد بانجورا، المرافق لرئيس سيراليون آرنست باي كروما، أثناء استقبال خادم الحرمين الشريفين لهم في قصر السلام بجدة اليوم الأحد، إلى الظهور بطريقة لافتة للأنظار.

وظهر بانجورا وهو يجلس بزيه السيراليوني التقليدي، إلا أنه أَضَافَ عليه “الشماغ”، و”العقال”؛ مَا جَعَله لَافِتَاً للانتباه.

وفي سياق متصل، عقد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد مع وزير الإعلام بجمهورية سيراليون محمد بانجورا اجْتِمَاعَاً بقصر الضيافة والمؤتمرات بجدة، وتم خلال الاجتماع بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خَاصَّة فيما يتعلق بالشأن الثقافي والإعلامي.

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