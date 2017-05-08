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«غرفة جدة»: الاشتراطات الروتينية تغلق 3 مكاتب لتأجير السيارات يومياً

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«غرفة جدة»: الاشتراطات الروتينية تغلق 3 مكاتب لتأجير السيارات يومياً

تواصل – جدة:

كَشَفَتْ لجنة النقل بغرفة تجارة جدة، اليوم الأحد، أن نحو ثلاثة مكاتب تَقْرِيبَاً تغلق أبوابها كل يوم؛ وَذَلِكَ لِعدم إعطاء الفرصة الكافية للمكاتب في إنهاء إجراءاتهم، وإكمال المتطلبات والشروط الروتينية المعقدة المطلوب تنفيذها مِنْ قِبَلِ جهات متعددة.

وقال رئيس اللجنة سعيد البسامي: ‘‘إن عدد مكاتب تأجير السيارات بالمملكة، والبالغ حَالِيَّاً نحو 630 مكتباً آخذ في التقلص أمام تزايد التعقيدات والمشاكل المتعددة، التي تواجهها أيضاً”، بِحَسَبِ صحيفة “اليوم”.

وعدد “البسامي” المشاكل التي تواجهها هذه الشركات، التي منها: عدم أخذها حقوقها بالكامل، وعدم اهتمام بعض الجهات المسؤولة بمطالبها لمعالجة بعض المشكلات الواقعية التي تعاني منها جَرَّاء بعض المتطلبات، وتأخير الإجراءات الخَاصَّة بالمكاتب.

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