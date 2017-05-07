تنطلق خلال شوال.. بدء التسجيل في دورة حفظ السنة النبوية للنساء بالرياض

تواصل – الرياض:

أَعْلَنَ مركز حفظ الوحيين، عن بدء التسجيل في دورة حفظ السنة النبوية للنساء، والمزمع إقامتها بمشيئة الله تعالى خلال الصيف المقبل من 15 شوال وحتى 4 ذو القعدة بمقر معهد البيان بحي الربوة في الرياض.

وتشتمل الدورة على حفظ المتفق عليه من كتاب الجمع بين الصحيحين، وحفظ مفردات البخاري ومسلم من كتاب الجمع، وحفظ بلوغ المرام، وحفظ عمدة الأحكام.

ومِن الْمُقَرَّرِ أن يكون وقت الحلقات من الساعة 8 صَبَاحَاً وحتى 12 ظهراً، وستقدم خدمة المواصلات للمنتسبات للدورة، ويمكن التسجيل في الدورة من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني عبر هذا الرابط (هنا).