5 نصائح هامة لقيادة آمنة عند اصطحاب الأطفال

تواصل ـ الرياض:

تتطلب القيادة مجموعة من القواعد الهامة التي ينبغي الالتزام بها؛ حِفَاظَاً على سلامة السائق ومن معه، لا سِيَّمَا الأطفال الصغار.

وَأَكَّدَتْ موسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمحتوى الصحي، أن القيادة بذوق مع التزام بقواعد السير والمرور لا تقل أهمية عن جلوس الركاب (وخَاصَّة الأطفال) ضمن مقاعدهم الخَاصَّة في السيارة واستخدامهم لأحزمة الأمان.

وفي هذا السياق، تنصح إدارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بما يلي:

أولاً: استخدام حزام الأمان بشكل دائم، سواء كانت القيادة ضمن المدينة أو خارجها.

ثَانِياً: التبليغ عن أَي سائق يُشتبه بأنه يقود سيارته تحت تأثير المخدرات أو الخمر.

ثَالِثَاً: تجنب استخدام الهاتف المحمول في أثناء القيادة.

رَابِعَاً: الالتزام دَوْمَاً بحدود السرعة المنصوص عليها في الطرقات.

خَامِسَاً: الاحتفاظ بمسافة أمان مع السيارات المجاورة من الأمام والجانبين.