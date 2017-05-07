«ضمان» غرب الرياض يحول «المتسولات» إلى حالات مستفيدة

تواصل – خالد العبدالله:

نظم مكتب الضَّمَانِ الاجتماعي النسوي غرب الرياض، وبالتعاون مع مكتب المتابعة الاجتماعية اللقاء التنسيقي “تحويل حالات التسول إلى حالات مستفيدة من خدمات الضَّمَانِ”؛ لبحث آلية التعاون بين المكتبين في هذا الشأن بحضور مشرفة القسم النسائي صفاء البهلال، ومشاركة أكثر من 20 موظفة من منسوبات المركزين.

بدأ اللقاء بكلمة لمديرة مكتب ضمان غرب الرياض منال العتيق، عرفت فيها بخدمات مكاتب الضَّمَانِ الاجتماعي بشكل عام، والفئات المستفيدة منها، وكل ما يتعلق بإجراءات التقديم.

ثم بدأت الجلسة الحوارية بين الطرفين بتقديم أخصائيات أقْسَام مكتب الضَّمَانِ نبذة تعريفية عن كل قسم داخل المكتب، والهدف منه، وطريقة التسجيل فيه، قابلها عرض شامل قدمته أخصائيات مكتب المتابعة عن دور المكتب في استقبال حالات التسول التي تبلغ 52 حالة يَوْمِيّاً، وآلية التعامل معها، وطرق تقديم الحلول المساعدة لهذه الحالات، مع استعراض بعض النماذج للحالات التي تم تحويلها للموارد البشرية، والجمعيات والحالات الأخرى المكرهة التي تم توجيهها لدار الحماية أيضاً.

بعد ذلك، ناقش المكتبان إمكانية دراسة هذه الحالات، وطرق متابعتها من الطرفين للتوصل إلى حلول مشتركة تُمكن حالات التسول من الاستفادة من خدمات الضَّمَانِ المتاحة وَفْقَ الشروط والضوابط المحددة والطرق الممكنة لخدمتها قدر الإمكان.

وفي نهاية البرنامج، تم توزيع المنشورات التعريفية عن خدمات الضَّمَانِ، واستعراض أهم التوصيات التي تشير إلى أهمية هذه اللقاءات المشتركة في القضاء على ظاهرة التسول، وتفعيل دور الضَّمَانِ الاجتماعي في المجتمع.