«التعليم» تحدد 17 آلية لتنظيم سير الاختبارات النهائية

تواصل – الرياض:

كَشَفَتْ مصادر مُطَّلِعَة، أمس السبت، عن 18 آلية حددتها وزارة التعليم، تضمن بها تطبيق سير الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وعددت المصادر 18 آلية على النحو التالي، حسبما نقلتها صحيفة “مكة”:

1 – تفتح ظروف أسئلة كل مادة حَسْبَ جدول الاختبار مِنْ قِبَلِ لجنة الإشراف والمتابعة، بعد التأكد من سلامتها وبمحضر رسمي.

2 – يسمح للطالب الذي يتأخر بما لا يتجاوز 15 دقيقة دخول الاختبار، مع أخذ التعهد بعدم تكرار ذلك، وفي حال التكرار يتم معاملته وَفْقَ ما ورد في لائحة السلوك والمواظبة.

3 – من يتأخر أكثر من 15 دقيقة وبما لا يتجاوز زمن نصف الاختبار يسمح له بالدخول، بعد أن يوضح له الإجراء الذي سيتخذ بشأنه، مع إعداد محضر فيه مقدار التأخر يوقع عليه الطالب، وبعد الاختبار تدرس أسباب التأخير.

4 – الطالب المنتسب الدارس الليلي عند تأخره أكثر من 15 دقيقة، أو في حال تكرار التأخر يعامل وَفْقَ المادة الثالثة من دليل الاختبارات.

5 – لا يسمح لأي طالب بتسليم ورقة إجابته قبل انتهاء نصف الوقت، إلا إذا اقتضت ضرورة صحية لطالب ما، فيمكن خروجه بعد التأكد من وضعه وموافقة قائد المدرسة.

6 – تمنع الإجَابَة عَنْ أَي استفسار في الأسئلة، بما يوحي بالإجابة أثناء سير الاختبار، وفي حالة وجود كلمات غير واضحة فيمكن لرئيس اللجنة توضيح ذلك بالتنسيق مع معلم المادة.

7 – إذا تم اكتشاف خطأ في الأسئلة أثناء الاختبار، أو عند التصحيح، وترتب عليه تأثير في نتائج الطلاب فيتم معالجة الوضع.

8 – يمنع الطالب من حمل أَي ورقة، أو كتاب، أو مذكرة، أو جهاز إلكتروني، وكتابة الاسم والإجابة باللون الأزرق.

9 – منع دخول الهاتف الجوال إلى قاعة الاختبار، ويكون استخدام الآلة الحاسبة وَفْقَ التنظيم الوارد في دليل الاختبارات.

10 – يُعد ملاحظ قاعة الاختبار محضراً بالحالات التي تحدث في قاعة الاختبار، بالتنسيق المباشر مع المشرف المختص في لجنة الإشراف والمتابعة مُتَضَمّناً شهود الحادثة، ويرفق الأوراق المضبوطة فيها والقرائن.

11 – تأكد الملاحظ من هوية الطالب قبل وأثناء الاختبار.

12 – تأكد الملاحظين من عدد الأوراق وكتابة الاسم الصريح، والتوقيع على كشف تسليم أوراق إجابة الاختبارات.

13 – يسلم الملاحظون أوراق الإجابة للجنة المكلفة بتَسَلُّم الإجابات عقب انتهاء موعد الاختبار، أو بعد خروج آخر طالب.

14 – توضع أوراق إجابات الطلاب واستمارات الغياب داخل ظرف خاص مرتبة حَسْبَ الكشوف، ويوضح عليه بيانات الاختبار.

15 – تسلم أوراق الإجابة في ظروف حَسْبَ كل مادة دراسية متسلسلة للجنة التصحيح والمراجعة، أو للمعلم المكلف بتصحيح المادة.

16 – تنفيذ مهام سير الاختبارات وَفْقَاً للدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام.

17 – تطبق التنظيمات الخَاصَّة بسرية الأسئلة، وسير الاختبار والغش، وَفْقَاً لما ورد في القواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب.