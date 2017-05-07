 افتتاح فرع الجمعية السعودية لجراحة المناظير في «القصيم» | صحيفة تواصل الالكترونية

افتتاح فرع الجمعية السعودية لجراحة المناظير في «القصيم»

0
افتتاح فرع الجمعية السعودية لجراحة المناظير في «القصيم»

تواصل – راضي الزويد:

افتتح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، مطلق بن دغيم الخمعلي، يوم الخميس الماضي، فرع الجمعية السعودية لجراحة المناظير بالقصيم، بمقرها الجديد في مستشفى بريدة المركزي.

تم ذلك بحضور رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الضحيان، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سلطان الشايع، ومدير مستشفى بريدة المركزي أحمد الربيش، ونائبه الأخصائي ممدوح العنزي، وممثل الجمعية بالقصيم الدكتور مانع البليهي.

وَأَكَّدَ المدير العام، خلال افتتاحه لفرع الجمعية بمنطقة القصيم بأنه يعد إضافة جديدة إلى منظومة الخدمات الصحية بالمنطقة، والذي سيسهم في تقديم الدعم للكوادر الطبية وتأهيلها؛ لتقديم الخدمة الصحية بأعلى معايير الجودة والإتقان.

يذكر أن الجمعية السعودية لجراحة المناظير تُعنى بتدريب الأطباء على جراحة المناظير، ومنحهم الرخص لإِجْرَاء العمليات الجراحية الجديدة، وإنشاء قاعدة بيانات علمية لجراحة المناظير، ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال، وهي تسعى إلى الارتقاء بمستوى جراحة المناظير والجراحة العامة بالمملكة، وعقد المؤتمرات العلمية والطبية الدولية منها والإقليمية، وتقديم الاسْتشَارات الطبية في مجال جراحة المناظير.

شاهد ايضا

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب سيف المظيبري

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب سيف المظيبري

بعد عُقم دام 18 عاماً.. فريق طبي بمستشفى الأسياح ينجح في إنقاذ امرأة من تسمُّم الحمل

بعد عُقم دام 18 عاماً.. فريق طبي بمستشفى الأسياح ينجح في إنقاذ امرأة من تسمُّم الحمل

هطول أمطار غزيرة على عسير

هطول أمطار غزيرة على عسير

«عمل القريات» يضبط 7 مخالفات لشروط تأنيث المحلات

«عمل القريات» يضبط 7 مخالفات لشروط تأنيث المحلات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>