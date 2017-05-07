افتتاح فرع الجمعية السعودية لجراحة المناظير في «القصيم»

تواصل – راضي الزويد:

افتتح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، مطلق بن دغيم الخمعلي، يوم الخميس الماضي، فرع الجمعية السعودية لجراحة المناظير بالقصيم، بمقرها الجديد في مستشفى بريدة المركزي.

تم ذلك بحضور رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الضحيان، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سلطان الشايع، ومدير مستشفى بريدة المركزي أحمد الربيش، ونائبه الأخصائي ممدوح العنزي، وممثل الجمعية بالقصيم الدكتور مانع البليهي.

وَأَكَّدَ المدير العام، خلال افتتاحه لفرع الجمعية بمنطقة القصيم بأنه يعد إضافة جديدة إلى منظومة الخدمات الصحية بالمنطقة، والذي سيسهم في تقديم الدعم للكوادر الطبية وتأهيلها؛ لتقديم الخدمة الصحية بأعلى معايير الجودة والإتقان.

يذكر أن الجمعية السعودية لجراحة المناظير تُعنى بتدريب الأطباء على جراحة المناظير، ومنحهم الرخص لإِجْرَاء العمليات الجراحية الجديدة، وإنشاء قاعدة بيانات علمية لجراحة المناظير، ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال، وهي تسعى إلى الارتقاء بمستوى جراحة المناظير والجراحة العامة بالمملكة، وعقد المؤتمرات العلمية والطبية الدولية منها والإقليمية، وتقديم الاسْتشَارات الطبية في مجال جراحة المناظير.