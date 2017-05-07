 الكويت.. وفاة شاب سعودي متأثراً بإصابته إثر انقلاب مركبته | صحيفة تواصل الالكترونية

الكويت.. وفاة شاب سعودي متأثراً بإصابته إثر انقلاب مركبته

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الكويت.. وفاة شاب سعودي متأثراً بإصابته إثر انقلاب مركبته

تواصل – الرياض:

توفي شاب سعودي متأثراً بإصابته، اليوم الأحد، إثر انقلاب مركبته رباعية الدفع واصطدامها بعمود إنارة على طريق الملك فهد بالكويت.

وقالت مصادر أمنية كويتية: ‘‘إن وزارة الداخلية، تلقت بلاغاً من قبل أحد المواطنين الكويتيين، أفاد بوقوع حادث انقلاب وإصابة على طريق الملك فهد، فانتقلت إلى المكان دوريات المرور وسيارات الإسعاف، وعند وصولهم وجدوا قائد المركبة وهو شاب سعودي قد لفظ أنفاسه متأثراً بجراحه، فاستدعت رجال الأدلة الجنائية”، بحسب “القبس”.

وأضافت المصادر، أن التحقيق الأولي في الحادث، كشف أن المتوفى كان في طريقه لمغادرة البلاد، فانقلبت مركبته واصطدمت بعمود إنارة، فتمَّ تسجيل قضية انقلاب ووفاة نقلت على إثرها الجثة إلى الطب الشرعي، وجارٍ الوقوف على ملابسات الحادث.

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