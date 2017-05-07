 العام المقبل.. «جامعة جدة» تستحدث برامج الماجستير في عدة تخصصات | صحيفة تواصل الالكترونية

العام المقبل.. «جامعة جدة» تستحدث برامج الماجستير في عدة تخصصات

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العام المقبل.. «جامعة جدة» تستحدث برامج الماجستير في عدة تخصصات

تواصل – واس:

استحدثت جامعة جدة برامج الماجستير في تخصصات العلوم، وعلوم الحاسبات وتقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى ريادة الأعمال والابتكار والموارد البشرية، التي تبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم.

وأَوْضَحَ وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبيد آل مظف، أن استحداث هذه البرامج يَأْتِي في إطار منظومة التخطيط والعمل وَفْقَاً لأهداف ورسالة الجامعة، نحو إيجاد بيئة تعليمية وبحثية مستقطبة ومعززة للقيم، نتاجها أجيال رائدة ومؤهلة ومزودة بالمهارات والمعارف، ما يُسْهِم في أن تأخذ جامعة جدة دورها البارز بين مؤسسات التعليم بالمملكة.

وَأَكَّدَ الدكتور آل مظف، أن هذه البرامج نوعية ومتميزة على مستوى الجامعات، تلبي احتياجات سوق العمل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ما يتوافق مع أهداف برنامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، للعمل على سد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل؛ بهَدَف إتاحة عدد من الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، أمام الشباب الطامح لإكمال دراسته العليا من خلال برامج وتخصصات نوعية ورائدة، تعمل على تعزيز البحث العلمي وتساهم في تطوير التعليم العالي.

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