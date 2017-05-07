 بالصور.. حفريات المجاري والطرق تؤرق أهالي «ديراب الرياض» منذ 5 سنوات | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. حفريات المجاري والطرق تؤرق أهالي «ديراب الرياض» منذ 5 سنوات

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بالصور.. حفريات المجاري والطرق تؤرق أهالي «ديراب الرياض» منذ 5 سنوات

تواصل – الرياض:

أبدى عَدَدٌ من المواطنين، في حي ديراب “الفواز سابقاً” جنوب غرب الرياض، استياءهم الشديد من حفريات المجاري والطرق، مؤكدين أن معاناتهم مستمرة منذ ما يقارب الخمس سنوات.

وقال أحد المواطنين، فضل عدم ذكر اسمه، لجوال المواطن الصحفي بصحيفة “تواصل”: ‘‘إنه تواصل مع البلدية وجرى تحويله إلى شركة المياه الوطنية‘‘ مُشِيرَاً إلى أن شركة المياه الوطنية أَفَادَتْ أن المشروع تَسَلَّمته شركه لم تذكر اسمها وتم سحبه منها، وحتى اليوم لا يوجد أَي حل لهذه المشكلة.

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