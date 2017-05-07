«القوات البرية» تفتح باب القبول في الوحدات الخاصة والمظليين إلكترونياً

تواصل – واس:

أَعْلَنَتْ قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول الطلبة – عن فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخَاصَّة، اعْتِبَارَاً من اليوم الأحد، وبصفة مستمرة على الرابط (هنا) وكذلك عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة.

واشترطت اللجنة المركزية لقبول الطلبة، أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية، أو الكليات المتوسطة، أو الكليات الصحية، أو كلية الاتصالات، أو الثانوية العامة، على أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ولا يقل عمره عن 18 سنة، ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة، ولا يزيد العمر عن (30) سنة لحملة الشهادات الجامعية، أو الكليات، ولا يقل طوله عن (165سم)، وأن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية.

وأَضَافَتْ القوات البرية، أنه سيتم تعيينهم براتب كل حَسْبَ مؤهله العلمي، بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى، مع ملاحظة أن يصطحب المتقدم الشهادة الدراسية الأساس، ومشهد حسن السيرة والسلوك، وعدد (8) صور شخصية مقاس (6 × 8) مكشوفة الرأس، وبطاقة الهوية الوطنية، وللاستفسار الاتصال على الرقم (0144230001) تحويلة (95832)، داعية المهتمين لزيارة (بوابتها الإلكترونية) للاطلاع على شروط التقديم.